Jan Teevet teatripreemiatele nomineeritud lavastustest: nende loomine oli puhas lust

Tema sõnul on "Udu" ülesehituselt kui üle äärte voolav mälumäng, siis teine on võrdlemisi pöörane elutants, kus olevik ja minevik ühte sulavad. "Mõlema lavastuse loomine oli puhas lust, nii et see, et need teatriauhindadele nomineeriti, on küll boonus, aga mälestused protsessidest on siiski oluliselt kirkamad kui miski muu," kommenteeris Teevet.