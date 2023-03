Sotside esimees Lauri Läänemets: tegime reitingutest parema tulemuse

Kui sotsiaaldemokraatide esinumber ja erakonna esimees Lauri Läänemets kuulis, et erakond tegi Järva- ja Viljandimaal kolmanda tulemuse, oli ta väga rõõmus. "Olen väga rahul, seda enam, et ükski reiting seda ei näidanud," ütles ta. Läänemets lisas, et tema häältesaak oleks võinud siiski suurem olla.