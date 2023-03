Kevad jõuab pealinna varem

Kevadpealinna toimkonna juhi Triin Pärna ütlust mööda pole nad veel pikemaid ilmaprognoose uurinud, ent hoolimata sellest, kas kevade esimesel päeval tormab tuul, sajab vihma või lund, kevad jõuab Türile ikka. «Üks asi, mis meie plaane siiski rikkuda võiks, on see, kui sel päeval sajab paduvihma. Kõik muu kannatab ära. Kevad tuleb nagunii,» lausus ta.

Kevade alguse päeval, 20. märtsil võivad juba varahommikul tööle ja kooli liikujad saada üht-teist aimu sellest, et midagi on teoksil, sest linnapildis on siis mõndagi põnevat märgata. Mida ja kus täpselt, selle jättis Triin Pärna saladuseks ja linlastele 20. märtsi hommikuks avastada.