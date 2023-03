Järvamaal elab Statistika kohaselt 29 697 inimest, nende seas on naisi 51,9% ehk 15 408 inimest Keskmise Järvamaa naise vanuseks on 47,3 eluaastat ning veidi enam kui pooled neist käivad töö.

Keskmisel siinsel naisel on 1,9 last ning kolmandik neist on abielus. Samuti pea kolmandikul meie naistest on kõrgharidus, kusjuures 16 Järvamaa naisel on ette näidata ka doktorikraad.