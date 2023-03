Prügiauto ei pruugi alati kaugema kandi inimesteni jõuda

Viiburgile jäi mõistmatuks, kuidas saavad prügiautojuhid hinnata tee läbimatuks, kui valla poolt on tavapärane talihoole kruusakattega metsateel tehtud ja teiste autode sõidujäljed on samuti näha. «Pealegi, kuidas saab tee seisukorda hinnata sinna sisse pööramata? Kust nad võtavad, et tee on pehme? Mille järgi otsustavad, et konteinerini sõites jäävad sinna kinni, ja nõuavad, et kinnistu omanik peab tagama ligipääsetavuse?» paiskas ta õhku küsimused.