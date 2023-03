Jürgen Ligi: EKREga ei tehta koostööd ei Toompeal ega Europarlamendis, küll aga on neile pilk peale pandud Kremlis

Seejuures on ammu ära tõestatud, et e-valimised on turvalisemad kui paberhääletused ning muud masinsüsteemid, kuhu hääled lõpuks ikka satuvad. EKRE enda IT ministrid pidid kaks aastat tõestama vastupidist, aga tulemus oli ainult kinnitus e-valimiste turvalisusele.