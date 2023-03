GALERII ⟩ Ajakeskus esindas Järvamaad maailma suurimal turismimessil

Reisikorraldajatel oli huvi nii Eesti kultuuri kui Järvamaa looduse vastu. Õunapuu tõi välja, et ühtedeks silmapaistvateks märksõnadeks olid näiteks ajakeskuse ajarännak koos eri ajastute maitsetega, Järvamaa kaunid rabad ja Kirna võrratud tulbiväljad. “Mainimata ei saa jätta ka Saksa kirjandusliku suurkuju ja Nobeli preemia laureaadi Hermann Hesse seost Paide ja Eestiga, mis just Saksa reisikorraldajatele erilist huvi pakkus. Hessede perekonnalugu on meil välja toodud uues Wittensteini Tegevusmuuseumis ja see meelitab kindlasti sakslasi Paidesse”, sõnas Õunapuu.