"Pornokütid" ei taha Järvamaa inimesi ja ettevõtteid kuidagi rahule jätta

Nii politsei, kaitsepolitsei aga ka ministeeriumite töötajate nimel saadetavate kirjade puhul on tegemist on pettusega ja see kiri tuleb kustutada.

"Kuigi e-kirjade ülesehitus on läbi nädalate veidi muutunud, niisamuti nagu ka saatja nimi, on nende kirjade sisu jäänud samaks. Inimest süüdistatakse tema suhtes läbiviidavast menetlusest, mis on seotud pornograafiaga. Pettuse eesmärk on inimene segadusse viia ja raha välja petta,“ kirjeldas Milenin.