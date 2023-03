Hiidkahvel ootab kevade saabumist Türi toidukohas

Et maitsete aasta paikkonnaks olemist saaks viia igasse Järvamaa nurka, erinevate ettevõtjate ja ettevõtete juurde. Hiidkahvlit antakse iga kuu alguses uude hea toiduga paika, restorani või kohvikusse. Ikka selleks, et maakonna külalised näeksid, et nad viibivad heade maitsete maal.

Oma toidupiirkonna tutvustusringidel käies on kahvel taaskord Türil. Kirjatud hiidharki näeb iga sööma tulnu kuu aja jooksul kevadpealinna peatänava ääres Luise kohvikus. Kohviku pererahvas tervitas kahvlit suure innukusega ning see paigutati väärikale kohale teenindusleti lähedal. See on ka toidupiirkonnaks olemise eelviimane kuu ning aprilli lõpus saab kahvel uue omaniku uue piirkonna näol.