Lõpeb kandideerimine Koolirahu linnaks või vallaks

“Sõna "rahu" on tänasel päeval tähenduslikum ja olulisem, kui veel aasta tagasi. Me tahame elada rahu ajal ja rahus - nii globaalses mõõtmes kui iga inimese isikliku elu mõttes. Meie rahu algab meist endist, meie lähedastest, sõpradest, koolikaaslastest, kaasteelistest," ütles Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala. "Seetõttu ootame Koolirahu välja kuulutamise kohaks ja partneriks 1. septembril kohalikku omavalitsust, mis teadlikult panustab sellesse, et laste kooliaasta on turvaline, toetatud ja sõbralike suhtega, et probleemide korral otsitakse ja leitakse koos lahendusi, et koolirahu oleks aastaringselt tagatud."