Väärt tööriista omanik on nüüd alles eelmise aasta oktoobris Türi vallas asutatud Kõrve vabatahtlik päästekomando, mille juht Margus Sepp (pildil paremal) Paides kingitust vastu võtmas käis. Sepp on kogenud vabatahtlik päästja, kes on tegev olnud juba kümmekond aastat. «Varem olin Raplamaal Vahastu vabatahtlikus päästekomandos meeskonnavanem,» sõnas ta.