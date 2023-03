GALERII ⟩ Väätsa lastehommikul sai möllata ja pannkooke süüa

Lasped said meisterdada jänesemaske ning külvata muru, et teha ettevalmistusi järgmiseks lastehommikuks, mis toimub munadepühal. Pannkoogisöömine jäi kõige lõppu. Väätsa rahvamaja juhataja Rait Pilipenko märkis, et oluline on lastele õpetada viisakalt laua ääres söömist.