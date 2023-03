Ohutusreeglid maastikusõidukiga sõitmisel ⟩ Ole kaine, kaitsevarustuse ja juhiloaga

Maastikusõiduk on ainult maastikul sõitmiseks ja see peab olema vastavalt kehtestatud korrale registreeritud. Maastikusõidukiga ei tohi sõita teel, välja arvatud selle ületamiseks.

Maastikusõidukijuht peab sõites arvestama oma sõidukogemusi, maastikku, maastikusõiduki seisundit ja muid ilmastiku- ning liiklusolusid. Arvestada tuleb, et juht suudaks peatada sõiduki oma nähtavusulatuse piires ning mis tahes ootamatu takistuse ees.

Maastikusõidukijuht peab meeles pidama, et maastikul võib maastikusõidukiga sõita ja seda parkida üksnes maaomaniku või -valdaja loal. Lisaks on siinkohal oluline meelde tuletada, et sõites ei tohi kahjustada ega risustada liiklemiseks kasutatavat maa-ala.