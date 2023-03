Emakeelepäeva piiblimaraton - 21 järvakat loevad Paides pühakirja ette

Johannese evangeelium on jagatud kahekümne üheks peatükiks ning seda hakkavad ette lugema sama palju inimesi. Lugejateks on Katrin-Helena Melder, Tarmo Alt, Aivar-Joel Rikk, Tõnis Ohu, Tõnu Heiberg, Vello Talviste, Tiina Tarasov, Martha-Beryl Grauberg, Hele Pärn, Ülle Müller, Sirli Kaera, Joel Raasik, Ulvi Uutar, Kristina Sepp, Ründo Mülts, Hurmi Jürjens, Olev Kenk, Hele Saarse, Ahti Kaera, Janika Oja ja Tõnu Linnasmäe.

Paide Püha Risti kiriku koguduse juhatuse esimees Aivar-Joel Rikk ütles, et Johannese evangeelium sai ettelugemiseks valitud seetõttu, et see on inimestele kõige lihtsamini arusaadav. "Selles on ka kõige vähem süngeid toone," ütles Rikk.