Pipi-Liis Siemann: püksirihma tuleb paratamatult pingutada

Türi valla eelarve on viimaste aastate jooksul nõudnud väga tõsist analüüsi. Tehtud olulised investeeringud meie koolidesse, spordihoonesse ja teedesse on olnud alati planeeritud teadmisega, et valla majandamiskulusid tuleb hoida kiirest kasvamisest. Et toonane eelarvestrateegia oli vastutustundlik ja investeeringud asjakohased, näitasid nii meile antud toetused kui vallale väljastatud laenud- ebamõistlikke kulutuste korral ei oleks me neid saanud ei riigilt ega pankadelt. Ka siis rõhutasime, et kulude ohjeldamine on hädavajalik ning püksirihma tuleb paratamatult pingutada.