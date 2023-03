Väikesed Sookure kokad tegid tutvust piimatoitudega

Sookure lasteaia tervishoiutöötaja ja tervisemeeskonna juht Eneli Kerro selgitas, et Sookure on tervist edendav lasteaed, mis on oma tervisetegudega nii maakondlikul kui vabariiklikul tasandil tunnustust pälvinud. "Teeme meeskonnaga järjepidevalt tööd, et kujundada lastes tervisliku toitumise harjumusi ning püüame neile mänguliselt tutvustada toiduvalmistamise põnevat maailma. Laste tervislike ja kultuursete toitumisharjumuste kujundamisel lööb innukalt kaasa kogu lasteaia personal," lausus ta.