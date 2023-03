Kati Nõlvak: võimuiha ei saa olla tähtsam kui hoolimine valla rahakotist

Olen täiesti nõus, et püksirihma tuleb koomale tõmmata ja olen seda ka üsna mitu korda nii öelnud kui kirjutanud. Ja mul on hea meel, et Koduvalla esindajad jõudsid ka nüüd sellele järeldusele. Aitaksin siis natukene meelde tuletada. Enne viimaseid kohalikke valimisi oli Türi vald Eestis oma suhtelise laenukoormusega kõige esimene. See oli hakkamasaamiseks piiripealne ja eelarve oli tegelikus miinuses. Veelgi enam: tuletan meelde käpardlikku soovi müüa Väätsa Prügila aktsiaid võileivahinna eest isegi püüdmata neid lasta ekspertidel õieti hinnata. Ainult pärast suuri vaidlusi õnnestus selline müük nurjata ja tulemusena saime lõpuks aktsiate eest ligi viis korda rohkem kui algselt plaaniti.

See, et eelarve oli päriselt ka 2021 aasta lõpus pärast valla juhtimist üle võttes väga keerulises seisus, ei ütle ainult meie, vaid rahandusministeerium. Türi vald oli tagantpoolt 12. kohal kõikidest Eesti valdadest ning nagu eespool ütlesin, siis laenu protsent oli kõige kõrgem üldse. Valla finantsvõimekus hakkas langema aastast 2018 ning seda üsna drastiliselt. 2022. aastal suutsime kukkumist veidi peatada ning Türi vald on edetabelis tõusnud kümme kohta ehk me suutsime aastaga valla olukorda parandada. Ometigi püüab uus vallavõim maalida pilti, et nemad tulid nüüd valla eelarvet päästma.