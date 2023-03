Piimandusmuuseumi töötajad loevad hommikuti vabatahtlikult eepost

«Kalevipoeg» on eesti kirjanduse üks olulisimaid teoseid.

Küllap meenub nii mõnelegi täiskasvanule kooliajast, et Eesti rahvuseepost «Kalevipoeg» polnud just hõlpus lugeda ega sellest aru saada. Aga et üks õige eestlane peaks olema ikkagi «Kalevipoega» lugenud, võtsid Eesti piimandusmuuseumi naised originaal­eepose lugemise käsile ja korraldasid selle tuules emakeele­päeva puhul ürituse «Rändame Kalevipoja radadel».