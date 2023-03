Tänavuse kampaania "Anname au!" nägu on Paide kaitseliitlane

Paide üksikkompanii tegevliige Tõnu Nurk on osalenud viiel missioonil Afganistaanis ning ühel missioonil Iraagis. Oma esimesele missioonile sõitis ta juba 2008. aasta lõpus, kui oli lõpetanud ajateenistuse ning liitunud Scoutspataljoniga.

Nurga sõnul on kõik missioonid olnud tagantjärele mõeldes pigem positiivsed kogemused, kuigi esines ka halvemaid hetki. "Oma esimesel Afganistaani missioonil olles võtsin eesmärgiks osaleda kokku kümnel missioonil, mõni on veel puudu. Suurimaks väljakutseks on olnud eemalolek perekonnast," ütleb ta kampaania veebilehel avaldatud intervjuus.