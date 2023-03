Paide teatri eelmine dramaturg: elan jätkuvalt Paide teatrit läbi

Jan Teevet tunnistas ajakirjale, et pärast 31. detsembrit pole ta enda, Paide teatri ega möödunud nelja ja poole hooaja mõtestamisega kuigi aktiivselt tegelnud. "Uued küsimused, väljakutsed, plaanid on mõtteranna joone ümber kujundanud. Õigupoolest on mul neid ridu kirjutades üsna raske uskuda, et viimasest tööpäevast Paides on möödas vähem kui kaks kuud," ütles lavastaja.

Oliver Issak ütles, et tajub vastu oma ootusi või eeldusi, et elab jätkuvalt Paide teatrit läbi ning isegi terviklikumalt ja sügavamalt kui novembris. "Sest ega meie peatükk ole ju veel lõppenud, vastupidi. Ehk on just nüüd see kõige olulisem periood, mis määrab ära, kuidas ja mil viisil tehtule tagasi vaadatakse ja mida sellest kaasa võetakse. See on üsna veider tunne — tajud, et need olulised protsessid kusagil allhoovustena toimuvad, üritad neid isegi suunata ja haarata, aga samas ei ole sa ise enam selle kõigega pidevalt seotud. Ja ega ei tahakski ju tegelikult minevikku kinni jääda," kõneles Issak.