Röa küla elanike soovile liituda Paide veevõrguga jõuti sammuke lähemale

Paide linna vahetus läheduses asuvate, kuid haldusterritoriaalselt Türi valda jäävate Röa küla kinnistute omanikud tahaksid ühineda aktsiaseltsi Paide Vesi veevõrguga, et saada kodudesse kvaliteetne ja mõistliku hinnaga vesi. Järva Teataja kirjutas eelmisel kuul, et kuigi liitumiskoht asub maantee ääres kiviviske kaugusel, on tulnud sealsetel inimestel lahendust pikalt oodata. Nüüd on lõpuks sellele olulise sammu jagu lähemale liigutud.