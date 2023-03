181 miljonit eurot on MTA poolt inimestele tagastatud

MTA alustab reedest enammakstud tulumaksu tagastamist neile, kes on oma tuludeklaratsiooni esitanud paberikandjal ja kelle deklaratsioon ei vaja täiendavat kontrolli. Küsimuste korral palutakse jätkuvalt võtta ühendust telefoni või e-kirja teel, büroodesse kohale tulemiseks vajadust pole.

Kuna Tallinna teenindusbüroo on jätkuvalt väga koormatud, siis soovitab MTA füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Annika Oja tuludeklaratsiooni esitamiseks büroosse mitte tulla või kui see on siiski vajalik, lükata seda veel mõne nädala võrra edasi.