Rõõm liikumisest saadab juba paljusid järvalasi

Elan Väätsal ja kui vaatan oma elukoha naabruses ringi, siis on olukord vägagi hea. Võtame näiteks Paide. Olen nüüd Paides väikeste poiste rühma juures treener olnud üle kuu aja ja lapsi on mõlemas grupis väga palju. Samal ajal kui Steven Pleesiga E-Piima spordihallis trenni anname, näen, et jõusaalis on kogu aeg palju rahvast tegutsemas. Meie kõrvalväljakutel käivad teised treeningud ja sagimist jagub maneežigi. Väikese saali rühmatreening läheb samuti täissaalile. Spordihoones on elu ja kõik spordivad.