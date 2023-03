Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnavalitsus kaalub rajada Soo tänava piirkonna ja kutsekooli vahelisele tühermaale uut elamupiirkonda, et leevendada elamukohtade nappust ja elavdada noorte perede kolimist Paidesse. Nimetagem kõnealust kohta vaikimisi Puuvilja kvartaliks. Linnavalitsuse ettekujutust mööda hakkavad praegusel tühjal maa-alal asuma era- ja kortermajad kuni 250 perele. Majade vahelt jookseb läbi Puuvilja tänava pikendus, mis algab Laialt tänavalt ja lõpeb Pärnu–Rakvere maanteel Olerexi ringristmikul.

* Abielupaari päevad mööduvad põhiliselt ratastoolis istudes. Viimati pääsesid nad koos välja enne koroonaaega, kui käisid päevakeskusega Rakvere teatris. Koerus on küll kultuurimaja, kuid Rein saab seda vaadata üksnes õuest, sest ratastooliga sisse ei pääse. Kaldtee valmimist on ta oodanud juba aastaid. See kirjeldus pärineb veebruari keskel ETV eetris olnud saatest «Ringvaade», kus räägiti lahti Koeru hooldekeskuses elava abielupaari Reinu ja Kristeli lugu. Koeru hooldekeskus on nende kodu olnud üle veerand sajandi, sellest 15 aastat on nad olnud õnnelikult abielus. Lugu sellest, et paar, kus mõlemad abikaasad on ratastoolis, ei pääse kultuurimajja, läks paljudele hinge ja lükkas üleöö käima sündmuste jada, mille üheks vaheetapiks kujunes eelmine nädal­.

* Eelmise nädala istungil otsustas Paide linnavolikogu liita 1. septembrist Viisu lasteaia Rõõmupesa Tarbja lasteaed-kooliga. Ühendatud haridusasutus hakkab järgmisest õppeaastatast tegutsema kahes asukohas, Tarbjal ja Viisus.

* Arvamusfestival on asunud teist aastakümmet käima uuenenud korraldusmeeskonnaga. Samuti ootab ees muudatusi nii sisus kui ka vormis. Et alanud on üheteistkümnenda festivali ideekorje, on õige aeg korraldajatelt küsida, mida huvitavat augustis meid ees ootab. Eestvedaja Kaspar Tammist liigub oma neljanda festivali poole. Kui varem on ta koostanud ka festivali programmi, siis sel aastal on ta selle ülesande usaldanud meeskonna uuele liikmele Sigrid Solnikule.