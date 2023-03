PILDID ⟩ JKHK õppurid panid end võistlusel proovile

Järvamaa kutsehariduskeskuse arenguspetsialist Valev Väljaots ütles võistluse eel, et ehitusviimistleja võistlusel on väljas 12 kooli ja igast koolist üks osaleja ehk kokku 12 võistlejat. „Meie kooli on esindamas Heleri Väärtmaa,” avaldas ta.