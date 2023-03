Kui eelmisel sügisel Türile rajatava kaerajoogitehase hoonele nurgakivi pandi, oli see justkui ulmefilmist. Ringi sõitsid pakirobotid ja lendasid droonid. Märtsi keskpaigas pole droone ega iseliikureid ehitustandril näha, kuid midagi ulmelist on juhtumas siiski. Türile rajatakse ju Baltikumi esimest kaerajoogitööstust, nii et igas mõttes tehakse ajalugu.