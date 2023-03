Eksminister taandub Türi valla juhtimisest

Kaks nädalat tagasi, kui Türi vallavolikogu umbusaldas Türi vallavanemat Kati Nõlvakut ja sellega seoses lagunes Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja valimilisliidu Tulevikuvald Türi koalitsioon, kritiseerisid opositsiooni kukkunud valimisliidu Tulevikuvald Türi inimesed vallavalitsuse liiget Mart Järvikut, kes nende hinnangul oli võimupöörde võtmetegelane. Valimisliidu Tulevikuvald Türi liikmete hinnangul ei saanud Järvik oma tööga hakkama, kuid et tal on uue koalitsiooni moodustamises suuri teeneid, siis ennustati, et ta jätkab vallavalitsuses mõnel juhtival kohal.