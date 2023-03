Laada kaaskorraldaja Tanel Tamm sõnas, et muusika- ja teatrimaja parklas hakkavad laadad toimuma nagu varemgi regulaarselt, kord kuus.

Enamasti on aasta esimene laat vaiksem ning tõsisem laadamelu läheb lahti, kui suur kevad käes. "Aga see oleneb siiski väga paljudest teguritest, eriti ilmast," kõneles ta. Kui näiteks sajab või puhub vali tuul, on laadakülastajaid kohe vähem.