Kersti Sarapuu: valitsus kehtestab ühistranspordimaksu

Esimene maksutõus hakkab tõsiasjaks saama. Loodav valitsuskoalitsioon on otsustanud ära kaotada Keskerakonna initsiatiivil käivitatud tasuta ühistranspordi ja kehtestada ühistranspordimaksu ehk bussiga sõitjatel tuleb hakata piletiraha maksma. Loomulikult teeb Keskerakond kõik endast oleneva, et see plaan teoks ei saaks, kuid samas on kurb vaadata, kuidas maainimeste käekäigu eest seista lubanud sotside esimees Lauri Läänemets laseb sel kõigel juhtuda.