Liiva- ja killustikuaeg tänavatel saab ümber

Paide Haldusel on koristustöödeks kasutada eelmisel sügisel soetatud uhke masin, mis mõeldud spetsiaalselt kõnniteede korrashoiuks. Paide Halduse juhatuse liige Peeter Saldre ütles, et Lembitu pargis ja mitmel teelõigul said koristustööd tehtud eelmisel nädalal, ent juba ainuüksi fakt, et Paide linnas on kõnniteid pea kolmekümne kilomeetri jagu, tähendab, et puhastamist jagub pea kuuks ajaks. Samasuguseid tänavakoristussõidukeid kasutatakse kõnniteede hooldamiseks ka näiteks Tallinnas ja Tartus. Tegemist on tänavahoolduse viimase sõnaga ning masinad on mõeldud teehooldust tegema ka öösiti, kuna töötavad väga vaikselt.