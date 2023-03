Lauri Läänemets: mõttetu on jagada tasuta pileteid bussidele, mis ei välju

Maapiirkondades on täna suurimaks mureks hinna asemel hoopis ühistranspordi kättesaadavus. Kersti Sarapuu süüdistused justkui oleks sotsid unustanud maainimeste käekäigu on täiesti alusetud. Lihtsalt mõttetu on kuulutada tasuta pileteid bussidele, mille väljumisgraafik on olematu. Seepärast ongi loodava valitsuse eesmärgiks tagada kättesaadava hinnaga ühistransport, mis päriselt ka toimib ning tasuta sõit säiliks pensionäridele, lastele ja puuetega inimestele.

Isegi Eesti kõige suuremas ja jõukamas omavalitsuses Tallinnas on tasuta ühistranspordiga probleeme, eriti mis puudutab teenuse kvaliteeti – sõidukid ning nende puhtus ja korrashoid. Maaliinide puhul on aga oluline see, et oleks piisavalt väljumisi ning Keskerakonna eestvedamisel välja kuulutatud „tasuta“ ühistranspordiga pole selles küsimuses mingit kvaliteedihüpet toimunud. Võtame kasvõi Järvamaa: kas täna saab ühistransporti kasutav järvamaalane tõsimeeli öelda, et ta on näiteks liinivõrgu või sõidukorraldusega rahul? Kui siis buss number 10 Paide – Türi liinil, aga see on ka Järvamaa üks põhiliine. Teiste keskuste ja külade vahel on bussiliinid jäänud järjest nigelamaks ning kui võrrelda aastakümnete taguse ajaga on kuuldavasti ühistranspordi kvaliteet Järvamaal kannatanud katastroofiliselt.