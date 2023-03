PILDID ⟩ Palju õnne! Tõnu Uibopuule anti üle Järvamaa vapimärk

Tõnu Uibopuu on ettevõtluse edendaja Järvamaal, kelle järjekindla ja sihipärase töö tulemusena on Järva tarbijate ühistu kasvanud väikepoodide ühendusest üle-eestiliseks kaubandusettevõtteks. Tõnu Uibopuu seisab selle eest, et elu oleks võimalik väikeses kohas. Kauplust pidada ja seeläbi inimeste igapäevavajadusi kindlustada, on Järva tarbijate ühistu peamiselt ainus, kes seda teeb. Kasumi saamine ei ole ettevõtte peamine eesmärk.