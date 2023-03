Paide linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Eliise Peelo andis teada, et tegemist on kaevetöödega, mille käigud paigaldatakse kõnnitee alla Paide Gümnaasiumi optiline sidekaabel.

Posti tänava Tallinna tänava poolne ots on läbipääsuks täiesti suletud ja sinna ei saa ajutiselt kiriku taga asuvast parklast keerata. Teisele poole on liiklus esialgu avatud, kuid tuleb olla ettevaatlik, sest teel liiguvad ka jalakäijad ning niigi kitsas tee on kaevetööde tõttu veelgi kitsam.