Endine Paide teatri näitleja lööb kaasa kuulsa balleti ainetel valmivas lavastuses

Suvelavastus põhineb Pjotr Tšaikovski klassikalisel balletil “Luikede järv”. Tegemist on teatri tõlgendusega kuulsa teose ainetel, kus "vesi on sogane, põhjamudast väänlevad üles salapärased kasvud, kusagil hulbivad päästerõngaste ja balletikoolita näitlejad, kes hõikavad palavas augustiöises Luke mõisapargis üksteisele saamatuid repliike," on kirjas teatri kodulehel.