Paides võib perekoduteenus jätkuda

Paide perekodule, millele linnavalitsus asus jaanuari lõpul uut teenusepakkujat otsima, on tänaseks esile kerkinud võimalik huviline. Et läbirääkimised on pooleli, ei soostunud linnavalitsus veel avaldama, milline organisatsioon perekoduteenuse jätkamisest Paides huvitatud on.