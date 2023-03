Türil märgati huvitavat linnuliiki

Mida pikemaks venib päev, seda häälekamaks muutuvad ka kakud. Händkakud, ühed esimesed pesitsejad loomaaia kakuliste seas on aktiivsemaks muutunud ja lendavad ringi ka päeval. Emalinnud on pesakastid juba välja valinud ja harjutavad pesal istumist. Vahel võib juhtub, et mitu emast munevad ühte pessa.

Foto: Liis Treimann