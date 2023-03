Paide teatri uus trupp alustas tööd

Teatri uus dramaturg Mart-Matteus Kampus alustas tööd 20. märtsil. Kui mehe nimi tundub lugejale kuidagi tuttav, siis olgu mainitud, et tema isa on näitleja ja lavastaja Mart Kampus. Seega on Kampus juunior üles kasvanud piltlikult öeldes teatrikardinate varjus ning näinud teatritegemist pealt juba varajases nooruses. Ometi Kampust ennast lavale ei tõmmanud, tema unistus oli lava taha jäädagi. «Minu kirg on tekstiloome ja dramaturg on mulle perfektne roll. See on väga paindlik amet, võimaldab teha paljusid asju ning pakub heas mõttes pinget. Näitleja töö miinus on minu meelest see, et tema looming on kaduv kunst. Seevastu tekst, mille sa lood, jääb alles,» rääkis Kampus. Teatritegemist ja stsenaristikat on ta õppinud Walesis Aberystwythi ülikoolis ning seejärel Londonis kuninglikus lavakunstikoolis The Royal Central School of Speech and Drama. Huvitav fakt on seegi, et Kampus ja Peterson olid nii Aberystwythis kui ka Londonis koolikaaslased, küll eri kursustel.