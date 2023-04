Maarja Brause: soovin, et Türi vald saaks endale sõprusomavalitsuse Ukrainast

Kui oli selgeks saanud, et 1,5aastat tagasi loodud koalitsioon laguneb, siis üritas sotsiaaldemokraatide poolt ellu kutsutud Tulevikuvald Türi veel viimasel hetkel Pipi-Liis Siemanni juhitava Koduvald Türiga suhteid siluda ja pakkuda ennast partneriks kaksikliitu. Tänastes oludes on see aga sisuliselt võimatu kooslus - mitte et kompromissidele ei suudetaks jõuda - alati on võimalik jõuda. Probleemiks on hoopis inimestevahelised suhted ja see, kuidas teineteisega erimeelsuste korral käitutakse.

1,5 aastat tagasi loodud koalitsioonis pakuti Reformierakonnale vallavolikogu esimehe kohta. Mõtlen siiamaani, mis oleks võinud minna teisiti, kui kohtade jaotus oleks olnud teistsugune ja kasutatud oleks kõikide osapoolte esindajate täispotentsiaali. Kui kandideerida kohalikel valimistel volikogusse või pretendeerida kohtadele vallavalitsuses, siis peab selleks olema väga hea põhjus. Kogu valla koolide, lasteaedade ja üldse hariduse üle otsustajaks peaks olema haridussüsteemis pikalt töötanud inimene - mõni õpetaja, endine direktor või kogenud haridustöötaja. Vallavanem peaks olema ennast vallarahvale usaldusväärse ja pädeva inimesena ära tõestanud ametnik, kes omab laia silmaringi, visiooni, töötahet ja "head mängusilma". See viimane tähendab seda, et tuleb vaadata tervikpilti ja värvata tõepoolest oma ala parimad, mitte need, kes parteikaaslaste või koalitsioonikaaslastena lihtsalt midagi soovivad. Lisaks on piiratud eelarvega väikeses vallas väga oluline olla optimaalne oma isiklikes palgasoovides ning prioriseerida tööülesanded nii, et tehakse tõesti olulisi asju ja kulutatakse vähem aega erilise produktiivsuseta kohvikoosolekutele. Tundes täna inimesi juba oluliselt paremini kui 1,5 aastat tagasi, võiks välja pakkuda midagi sellist: Elar Niglas, EKRE piirkondlik esimees olnuks suurepärane vallavolikogu esimees. Elar räägib hästi, selgelt ja konkreetselt ning on suurepärane valla esindaja. Volikogu esimees ei pea tegema igapäevast sisulist tööd, kuid omab tugevat sõnaõigust kõiges ning lisaks esindusfunktsiooni. Elar sobinuks sellele kohale lihtsalt suurepäraselt ja sobiks siiamaani. Ma ise oleksin hea meelega pretendeerinud vallavalitsusse, et arendada edasi sotsiaalteenuseid, tegeleda kogukondlike teemadega ja teha uusi algatusi ning tuua sisse projektirahasid. Töötamine tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas viimase 20 aasta jooksul (muuhulgas välismaal) on andnud mulle tugeva kogemuse sellel alal. Ma ei karda teha otsuseid ja tegeleda ka raskemate probleemidega. Samas huvitavad mind alati uued projektid ja loov lähenemine kõigele. Ma arvan, et oleksin olnud hea valdkondlik juht antud alal. Meile kõigile ootamatult algas Ukraina sõda ja seoses sõjapõgenike jõudmisega meie valda oleks vaja olnud operatiivset lähenemist tekkinud uuele olukorrale ka valla tasandil. Oleks vaja olnud suunata ressursse selle teemaga tegemisele seda enam, et riik pakkus väga palju erinevaid võimalusi, millest oleksid kasu saanud kõik. Paraku jäid võimalused kasutamata. Wiedemanni 1 hoones on siiamaani seismas mitmed tühjad korterid, mida oleksime võinud palju efektiivsemalt kasutada. Samuti oleks saanud remontida toetusrahade abil uusi kortereid. Ukraina sõjapõgenikud saavad mujal piirkondades esmast sisse-elamiseks, mh remondiks või korterisse asjade soetamiseks taotleda ühekordset toetust summas 1200 eurot. Meie eelmise koalitsiooni ajal ei liikunud ka see teema kuhugi edasi. Selle asemel toimetasid vabatahtlikud oma jõududega ja kogukond aitas asjade hankimisel. Ametnikud nii vallamajas kui koolides said uusi kohustusi, millele on kulunud väga palju tööaega. See kõik oleks läinud oluliselt kergemalt, kui eelmine koalitsioon oleks pidanud vajalikuks riigi toetuse abil, palgata Ukraina teema koordinaator, kes oleks omakorda kõiki neid probleeme aidanud valla tasandil lahendada ja tegelenud kõigi järgmiste toetuste ja projektidega, millega oleksime palju edukamalt võinud teostada integratsiooni. Ütlen ausalt, et kui ma oleksin eelmises koaltsioonis olnud vallavalitsuse tasandil sotsiaalpoliitika, kogukonna ja mh integratsiooniteemadega tegelev ametnik, siis olnuks need asjad paremini tehtud ja hoitud. Seda lihtsalt selle pärast, et ma ei karda vastutada, ma ei karda teha otsuseid, mis on tehtud südame ja mõistusega ning näoga meie inimeste poole. Ma olen 17 aastat arstina töötanud.... juba 17... ise ka ei usu.. - näinud kõike - akuutseid raskeid seisundeid, surma, aga ka seda, kuidas pahimat võimalikku stsenaariumit ära hoida ning kuidas inimestele lootus tagasi anda. Tuleb julgeda tegutseda ja kasutada ära kõiki võimalusi. Kui endal ressurssi ei jätku, tuleb värvata tiimi veel liikmeid, et kõik tehtud saaks. Eelmise koalitsiooni sotsiaalpoliitikale ei saa kahjuks head hinnangut anda ja vastava komisjoni esimees minu enda näol ei suuda panna sellelt positsioonilt mägesid liikuma, kui täidesaatval võimul ehk vallavalitsuses vastav huvi puudub. Üks teema, mis on ka sotsiaalvaldkonnaga seotud, on täna elanikkonna kaitse. Ka sellega oleks võinud hoopis edukamalt edasi minna.