10. aprillil 2018 seisime me Johannese, Kirilli, Joosepi, Urseli ja Janiga suure saali laval ja teatasime, et 1. augustil alustab maailma parim teater ehk Paide teater, mille eesmärgiks ja inspiratsiooniks on moodustada kogukond - meeskond, naiskond, segakond, inimkond. Teater on kohtumine. Ja kohtumine on enamat, kui ühte ruumi kokku tulemine. Paide teater otsib enamat.