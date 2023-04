Kallinenud veehind võib tulevikus odavneda

Veefirma andis teada, et vahepealsetel aastatel on toimunud pidev kulude kasv, mis muutus väga kiireks 2022. aastal. Eriti suur hinnatõus toimus elektri osas, mis moodustab veeteenuste kuludest olulise osa. Kahjuks ei ole võimalik sellist kulude kasvu katta kokkuhoiu või tegevuste efektiivsemaks muutmisega. Kasutusele on võetud soojuspumpasid ja rajatud päikeseelektrijaamu, mis on oluliselt vähendanud elektri tarbimist. Siiski on hinnatõusu mõju olnud oluliselt suurem. Ka materjalide, tagavaraosade ja tööjõu kulu on kuue aastaga suurenenud.