Kabala Agro loomakasvatusspetsialist Kätlin Martmaa märkis, et uute lautade valmimine tähendab vasikatele palju rohkem ruumi ja õhku. «See on väga oluline, et loomadel on maast madalast head tingimused. Vasikate poputamine mõjutab hiljem nende piimaandi lehmana,» lausus ta.