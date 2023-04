Kriisa rääkis mõned ajad tagasi Järva Teatajale, et esmalt võttis hakkas ta internetist uurima, kust otsast üks algaja, kel kodus maalimiseks tarvilikke pintsleid ega värvegi pole, alustama peaks. Sai teada, et guaššide või akvarellide asemel on algajal mõistlik soetada akrüülvärvid, ja vaatas videoid, kus lihtsamate motiivide maalimine samm-sammult ette näidati.