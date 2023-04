Paide spordielu asub tüürima endine linnapea

Paide spordikeskuse nõukogu esimees Ilma Koppel ütles, et neljast kandidaadist, kes spordikeskuse juhi kohale kandideerisid, oli tuntud paidelane Indrek Kivimäe vaieldamatult kõike tugevam. "Nõukogul oli otsustada lihtne. Indrek Kivimäel on varasemast rohkelt juhtimiskogemust, ta on alati olnud ühel või teisel moel spordiga seotud ning kohalikule spordielule kaasaelanud," lausus ta.