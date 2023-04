Kadri Paas: millal ja mitu kooli Türi uus vallavõim sulgeb?

Kunagi, Andrus Ansipi peaministri karjääri päris alguses tavatseti öelda, et Ansip on peaminister Savisaare valitsuses – mäletatavasti oli Eestis kord selline koalitsioon. Türi valla puhul võiks lauset pisut korrigeerida, nentides, et Särkinen on vallavanem Iva ja Siemanni vallavalitsuses.