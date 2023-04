Naabrid, ühinege! Hooviteatrite festival otsib hoove ühel tänaval

"Ootame väga, et Paide linna inimesed, kes elavad ühel tänaval, võtaksid teineteisega ühendust ja annaks meile oma osalemissoovist teada. Üheskoos loome festivali ajaks Paidesse kultuuritänav(ad). Igal tänaval võiks olla 6 erinevat hoovi, kes on valmis huviteatrite truppe võõrustama. Hoovid ei pea olema ainult eramajad, oluline on, et need paikneksid ühel tänaval,” räägib festivali korraldaja Marita Kutsar.