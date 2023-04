Ministriportfellide jaotus sai selgeks

Teisipäevane Postimees kirjutas, et Reformierakonna üks võimalikke ministrikandidaate on Järva- ja Viljandimaalt riigikokku valitud Pipi-Liis Siemann. Täna avalikustatud nimekirjast tema nime aga ei leia.

Postimehe andmeil kaalus peaminister Kaja Kallas juba eelmisel aastal Siemanni kutsumist ministriametisse. «Siemann on endine Türi vallavanem ja pikaaegne Isamaa liige, kes astus Reformierakonda alles eelmisel aastal. Just see – et alles sai Reformierakonna liikmeks – ja teiseks, et Siemannil polnud riigikogu kogemust, oli ka põhjus, miks juhtivad reformierakondlased Kallase mõtet eriti ei fännanud. Nüüd võiks Siemannil olla uus šanss,» kirjutas leht.