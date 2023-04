Seeder: uus koalitsioonilepe laastab enim keskklassi ja maapiirkondi

"Maksurahu on möödanik ja valitsust loovate erakondade valimiskampaania osutus valetamiskampaaniaks," nentis opositsiooni jääva Isamaa esimees. "Aastakümneid on Reformierakond pidanud enda maksupoliitika nurgakiviks võimalikult väikest maksukoormust, sealjuures on võideldud tööjõumaksude langetamise eest. Nüüdseks on oma põhimõtted hüljatud nii tulu- kui ka käibemaksu vallas. Seda vaatamata valijatele antud lubadustele."