Teatrilavastaja Lembit Peterson: on tunne, et kõik alles algab

Silvia Laidla ütles kunagi, et Shakespeare on näitleja kodumaa. Olen tegelenud oma elus väga palju pedagoogilise tööga, puutudes kokku teatri olemuse ja alustega. Shakespeare on vaieldamatult üks selliseid autoreid, kelle dramaturgia õpetab ja annab näitlejale häid osutusi ning teatava tõetunde. Tema loomingu magistraalsed teemad on halastus ja andestus, aga nii, et ka õiglus saaks täidetud.