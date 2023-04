Kohalikud teed vajavad hädasti tähelepanu

Käes on suur sula ja koos sellega teid eriti lõhkuv aeg. Aastate jooksul kuhjunud 4,4 miljardi euro suurusest teede remondivõlast moodustab suure osa just kohalikesse teedesse investeerimise võlg, mistõttu on need teed riigimaanteedest keskmiselt tunduvalt kehvemas seisus. Kohalike teede seas on endiselt palju kruusakattega teid ja nende lagunemine on kevaditi eriti hästi näha.