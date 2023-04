Värbamispäev toob Järvamaa tööandjad otse tööotsijate juurde

Töötukassa Järvamaa osakonna tööandjate konsultant Aleksandra Kazakova ütles, et värbamispäevale on oodatud on kõik, kes soovivad tööd leida ning on huvitatud õppimisvõimalustest. „Värbamispäeval osalevad tööandjad, kes otsivad oma meeskonda uusi töötajaid ja on valmis tutvustama töötamise ja praktika võimalusi ning vastama huviliste küsimustele,” lisas ta.

Tööandjatest osalevad SA Koeru Hooldekeskus, AS Südamekodud, AS Jalax, AS Konesko, AS Eesti Pagar, Circle K Eesti AS, Tervisekirjastus OÜ/Müügipartner OÜ esindaja, Paide Avatud Noortekeskus, OÜ Estonia, Kuldkäpp OÜ, Kilplane OÜ, Baltic Fence OÜ ja E-Piim Tootmine AS.

Tööotsijate jaoks teeb Kazakova sõnul värbamispäeva eriliseks see, et paari tunni jooksul on võimalik luua vahetu kontakt korraga mitmete Järvamaa tööandjatega, tutvustada end tööandjale ja olla meeldejäävam teiste kandideerijate seas.

Saab küsida tööandjalt nõu ning võimalusel suunamist just inimesele sobiva ameti suunas. Värbamispäevale on oodatud ka need inimesed, kes täna töötavad, lisaks noored, kes on huvitatud suvetöö pakkumistest.

Töötukassa spetsialistid jagavad informatsiooni teenuste ja toetuste kohta ning vastavad võimalikele küsimustele. Kohapeal on hea võimalus saada nõu karjäärinõustajatelt tööle kandideerimise või ametikoha sobivuse kohta, karjäärivalikute tegemisel ning töötavate inimeste õppe võimalustest.

Järvamaa Kutsehariduskeskuse esindajad tutvustavad õppimisvõimalusi, sisseastumistingimusi ja koolielu. Kohal on Maksu- ja Tolliameti esindajad, kellelt saab küsida teavet maksualastes küsimustes.

Osalemine on kõigile tasuta!